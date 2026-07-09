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UEFA Conference League: FC College Europa - FK Shkendija (09.07.2026)
FC College Europa
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FK Shkendija
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Ab 19:30 Uhr
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Donnerstag
09. Juli 2026 um 19:30 Uhr
Stadion
Gibraltar, Gibraltar
Europa Sports Park
Kapazität
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