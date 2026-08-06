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Donnerstag
06. August 2026 um 18:30 Uhr
Stadion
Cluj Napoca, Rumänien
Dr.-Constantin-Radulescu-Stadion
Kapazität
23'500
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