DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Conference League
UEFA Conference League: FC CFR 1907 Cluj - FC Alashkert (30.07.2026)
FC CFR 1907 Cluj
20:30
FC Alashkert
Zum Fussball-Kalender
FC CFR 1907 Cluj
Ab 20:30 Uhr
Hinspiel 1:1
Vs
FC Alashkert
Worauf wettest du?
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Conference League
FC CFR 1907 Cluj - FC Alashkert
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
30. Juli 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Cluj Napoca, Rumänien
Dr.-Constantin-Radulescu-Stadion
Kapazität
23'500
Teilen
Bevorzugte Quelle
So funktioniert’s
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen