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Bohemians Dublin FC
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Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 1:2
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FC Ballkani - Bohemians Dublin FC

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Donnerstag
30. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Pristina, Kosovo
Fadil-Vokrri-Stadion
Kapazität
16'200
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