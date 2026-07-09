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Donnerstag
09. Juli 2026 um 18:00 Uhr
Stadion
Eriwan, Armenien
Yerevan Football Academy
Kapazität
1'400
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