DE
FR
Abonnieren
Elimai FC
Elimai FC
17:00
FC Alashkert
FC Alashkert
Zum Fussball-Kalender
Elimai FC
Elimai FC
Ab 17:00 Uhr
Hinspiel 1:1
Vs
FC Alashkert
FC Alashkert
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Conference League
Elimai FC - FC Alashkert

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
16. Juli 2026 um 17:00 Uhr
Stadion
Semei, Kasachstan
Spartak Stadium
Kapazität
15'000
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen