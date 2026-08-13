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Dinamo Minsk - SC Braga

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Schiedsrichter
Referee
Szabolcs
Kovacs
Rumänien
Anstoss
Donnerstag
13. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Stara Zagora, Bulgarien
Beroe Stadium
Kapazität
12'000
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