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UEFA Conference League: Dinamo Minsk - SC Braga (13.08.2026)
Dinamo Minsk
19:00
SC Braga
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Dinamo Minsk
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 0:1
Vs
SC Braga
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Donnerstag
13. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Stara Zagora, Bulgarien
Beroe Stadium
Kapazität
12'000
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