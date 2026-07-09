DE
FR
Abonnieren
Dinamo Minsk
Dinamo Minsk
19:00
FK Sileks Kratovo
FK Sileks Kratovo
Zum Fussball-Kalender
Dinamo Minsk
Dinamo Minsk
Ab 19:00 Uhr
Vs
FK Sileks Kratovo
FK Sileks Kratovo
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Conference League
Dinamo Minsk - FK Sileks Kratovo

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
09. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Stara Zagora, Bulgarien
Beroe Stadium
Kapazität
12'000
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen