DE
FR
Abonnieren
Derry City
Derry City
19:30
HNK Rijeka
HNK Rijeka
Zum Fussball-Kalender
Derry City
Derry City
Ab 19:30 Uhr
Hinspiel 0:1
Vs
HNK Rijeka
HNK Rijeka
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Conference League
Derry City - HNK Rijeka

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
30. Juli 2026 um 19:30 Uhr
Stadion
Derry, Irland
Brandywell Stadium
Kapazität
7'700
In diesem Artikel erwähnt
HNK Rijeka
HNK Rijeka
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        HNK Rijeka
        HNK Rijeka