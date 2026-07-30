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Conference League
UEFA Conference League: Derry City - HNK Rijeka (30.07.2026)
Derry City
19:30
HNK Rijeka
Zum Fussball-Kalender
Derry City
Ab 19:30 Uhr
Hinspiel 0:1
Vs
HNK Rijeka
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UEFA Conference League
Derry City - HNK Rijeka
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Donnerstag
30. Juli 2026 um 19:30 Uhr
Stadion
Derry, Irland
Brandywell Stadium
Kapazität
7'700
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