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Donnerstag
06. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Debrecen, Ungarn
Nagyerdei Stadion
Kapazität
20'340
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