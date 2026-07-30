DE
FR
Abonnieren
Coleraine FC
Coleraine FC
20:45
HJK Helsinki
HJK Helsinki
Zum Fussball-Kalender
Coleraine FC
Coleraine FC
Ab 20:45 Uhr
Hinspiel 0:5
Vs
HJK Helsinki
HJK Helsinki
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Conference League
Coleraine FC - HJK Helsinki

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
30. Juli 2026 um 20:45 Uhr
Stadion
Larne, Nordirland
Inver Park
Kapazität
1'100
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen