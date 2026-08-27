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UEFA Conference League: Brighton & Hove Albion - Tromsö IL (27.08.2026)
Brighton & Hove Albion
20:30
Tromsö IL
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Brighton & Hove Albion
Ab 20:30 Uhr
Hinspiel 0:0
Vs
Tromsö IL
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Donnerstag
27. August 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Falmer, England
American Express Community Stadium
Kapazität
31'876
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