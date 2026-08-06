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UEFA Conference League: Bohemians Dublin FC - FC Midtjylland (06.08.2026)
Bohemians Dublin FC
20:45
FC Midtjylland
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Bohemians Dublin FC
Ab 20:45 Uhr
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Bohemians Dublin FC - FC Midtjylland
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Donnerstag
06. August 2026 um 20:45 Uhr
Stadion
Dublin, Irland
Tallaght Stadium
Kapazität
8'000
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