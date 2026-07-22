DE
FR
Abonnieren
Bohemians Dublin FC
Bohemians Dublin FC
19:00
FC Ballkani
FC Ballkani
Zum Fussball-Kalender
Bohemians Dublin FC
Bohemians Dublin FC
Ab 19:00 Uhr
Vs
FC Ballkani
FC Ballkani
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Conference League
Bohemians Dublin FC - FC Ballkani

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Mittwoch
22. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Dublin, Irland
Dalymount Park
Kapazität
7'955
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen