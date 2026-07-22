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UEFA Conference League: Bohemians Dublin FC - FC Ballkani (22.07.2026)
Bohemians Dublin FC
19:00
FC Ballkani
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Bohemians Dublin FC
Ab 19:00 Uhr
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FC Ballkani
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UEFA Conference League
Bohemians Dublin FC - FC Ballkani
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Mittwoch
22. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Dublin, Irland
Dalymount Park
Kapazität
7'955
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