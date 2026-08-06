DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Conference League
UEFA Conference League: Beitar Jerusalem FC - FK Austria Wien (06.08.2026)
Beitar Jerusalem FC
19:30
FK Austria Wien
Zum Fussball-Kalender
Beitar Jerusalem FC
Ab 19:30 Uhr
Vs
FK Austria Wien
Worauf wettest du?
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Conference League
Beitar Jerusalem FC - FK Austria Wien
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
06. August 2026 um 19:30 Uhr
Stadion
Ploiesti, Rumänien
Ilie-Oana-Stadion
Kapazität
15'073
Teilen
Bevorzugte Quelle
So funktioniert’s
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen