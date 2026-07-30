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UEFA Conference League: Beitar Jerusalem FC - AEK Larnaca (30.07.2026)
Beitar Jerusalem FC
19:30
AEK Larnaca
Zum Fussball-Kalender
Beitar Jerusalem FC
Ab 19:30 Uhr
Hinspiel 1:0
Vs
AEK Larnaca
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UEFA Conference League
Beitar Jerusalem FC - AEK Larnaca
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Donnerstag
30. Juli 2026 um 19:30 Uhr
Stadion
Ploiesti, Rumänien
Ilie-Oana-Stadion
Kapazität
15'073
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