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UEFA Conference League: Bate Borisov - Af Elbasani (16.07.2026)
Bate Borisov
19:00
Af Elbasani
Zum Fussball-Kalender
Bate Borisov
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 1:1
Vs
Af Elbasani
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UEFA Conference League
Bate Borisov - Af Elbasani
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Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
16. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Sumqayit, Aserbaidschan
Sumgayit City Stadium
Kapazität
10'047
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