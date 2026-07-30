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UEFA Conference League: Atletic Club d'Escaldes - FC Vaduz (30.07.2026)
Atletic Club d'Escaldes
16:00
FC Vaduz
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Atletic Club d'Escaldes
Ab 16:00 Uhr
Hinspiel 0:4
Vs
FC Vaduz
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Donnerstag
30. Juli 2026 um 16:00 Uhr
Stadion
Andorra la Vella, Andorra
Estadi Nacional
Kapazität
3'306
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