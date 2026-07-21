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Győri ETO FC
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Atert Bissen - Győri ETO FC

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Dienstag
21. Juli 2026 um 20:15 Uhr
Stadion
Biisen, Luxemburg
Terrain Bousbierg
Kapazität
1'000
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