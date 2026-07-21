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UEFA Conference League: Atert Bissen - Győri ETO FC (21.07.2026)
Atert Bissen
20:15
Győri ETO FC
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Atert Bissen
Ab 20:15 Uhr
Vs
Győri ETO FC
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UEFA Conference League
Atert Bissen - Győri ETO FC
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Dienstag
21. Juli 2026 um 20:15 Uhr
Stadion
Biisen, Luxemburg
Terrain Bousbierg
Kapazität
1'000
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