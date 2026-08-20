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UEFA Conference League: Atalanta BC - Hapoel Tel Aviv FC (20.08.2026)
Atalanta BC
20:30
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Ab 20:30 Uhr
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Atalanta BC - Hapoel Tel Aviv FC
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Javier
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Spanien
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Donnerstag
20. August 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Bergamo, Italien
Gewiss Stadium
Kapazität
24'950
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