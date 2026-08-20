DE
FR
Abonnieren
Atalanta BC
Atalanta BC
20:30
Hapoel Tel Aviv FC
Hapoel Tel Aviv FC
Zum Fussball-Kalender
Atalanta BC
Atalanta BC
Ab 20:30 Uhr
Vs
Hapoel Tel Aviv FC
Hapoel Tel Aviv FC
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Conference League
Atalanta BC - Hapoel Tel Aviv FC

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Javier
Alberola Rojas
Spanien
Anstoss
Donnerstag
20. August 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Bergamo, Italien
Gewiss Stadium
Kapazität
24'950
In diesem Artikel erwähnt
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Atalanta Bergamo
        Atalanta Bergamo