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UEFA Conference League: AS Monaco - KS Gornik Zabrze (27.08.2026)
AS Monaco
18:45
KS Gornik Zabrze
Zum Fussball-Kalender
AS Monaco
Ab 18:45 Uhr
Hinspiel 3:2
Vs
KS Gornik Zabrze
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AS Monaco - KS Gornik Zabrze
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Donnerstag
27. August 2026 um 18:45 Uhr
Stadion
Fontvieille, Monaco
Stade Louis II
Kapazität
18'523
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