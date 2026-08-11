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Ab 19:00 Uhr
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Apollon Limassol - SK Brann

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Anstoss
Dienstag
11. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Limassol, Zypern
Alphamega Stadium
Kapazität
10'700
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