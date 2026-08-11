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Conference League
UEFA Conference League: Apollon Limassol - SK Brann (11.08.2026)
Apollon Limassol
19:00
SK Brann
Zum Fussball-Kalender
Apollon Limassol
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 1:0
Vs
SK Brann
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UEFA Conference League
Apollon Limassol - SK Brann
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Dienstag
11. August 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Limassol, Zypern
Alphamega Stadium
Kapazität
10'700
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