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Apollon Limassol
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19:00
FC Dila Gori
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Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 4:0
Vs
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Apollon Limassol - FC Dila Gori

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Dienstag
28. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Limassol, Zypern
Alphamega Stadium
Kapazität
10'700
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