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UEFA Conference League: Apollon Limassol - FC Dila Gori (28.07.2026)
Apollon Limassol
19:00
FC Dila Gori
Zum Fussball-Kalender
Apollon Limassol
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 4:0
Vs
FC Dila Gori
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UEFA Conference League
Apollon Limassol - FC Dila Gori
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Dienstag
28. Juli 2026 um 19:00 Uhr
Stadion
Limassol, Zypern
Alphamega Stadium
Kapazität
10'700
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