DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Conference League
UEFA Conference League: Ajax Amsterdam - Shelbourne FC (06.08.2026)
Ajax Amsterdam
20:00
Shelbourne FC
Zum Fussball-Kalender
Ajax Amsterdam
Ab 20:00 Uhr
Vs
Shelbourne FC
Worauf wettest du?
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Conference League
Ajax Amsterdam - Shelbourne FC
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
06. August 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Amsterdam, Niederlande
Johan Cruijff ArenA
Kapazität
55'865
Teilen
Bevorzugte Quelle
So funktioniert’s
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Ajax Amsterdam
Shelbourne FC
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
Ajax Amsterdam
Shelbourne FC