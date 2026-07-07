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UEFA Conference League: Af Elbasani - Bate Borisov (07.07.2026)
Af Elbasani
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Ab 20:00 Uhr
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Af Elbasani - Bate Borisov
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Dienstag
07. Juli 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Elbasan, Albanien
Elbasan Arena
Kapazität
12'500
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