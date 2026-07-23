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AEK Larnaca - Beitar Jerusalem FC

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Schiedsrichter
Referee
Eric
Wattellier
Frankreich
Anstoss
Donnerstag
23. Juli 2026 um 18:30 Uhr
Stadion
Larnaca, Zypern
AEK Arena
Kapazität
8'000
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