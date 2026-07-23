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UEFA Conference League: AEK Larnaca - Beitar Jerusalem FC (23.07.2026)
AEK Larnaca
18:30
Beitar Jerusalem FC
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AEK Larnaca
Ab 18:30 Uhr
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UEFA Conference League
AEK Larnaca - Beitar Jerusalem FC
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Schiedsrichter
Eric
Wattellier
Frankreich
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Donnerstag
23. Juli 2026 um 18:30 Uhr
Stadion
Larnaca, Zypern
AEK Arena
Kapazität
8'000
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