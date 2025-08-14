DE
FR
Abonnieren
AEK Athen
AEK Athen
20:00
Aris Limassol FC
Aris Limassol FC
Zum Fussball-Kalender
AEK Athen
AEK Athen
Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 2:2
Vs
Aris Limassol FC
Aris Limassol FC
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Conference League
AEK Athen - Aris Limassol FC

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
14. August 2025 um 20:00 Uhr
Stadion
Larnaca, Zypern
AEK Arena
Kapazität
8’000
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen