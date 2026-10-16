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Netherlands Europa Conference League Soccer
2:31
«Keine Ahnung vom Fussball!»:Thun-Platzverweis? Schiri-Experte Meier kanns nicht glauben

«Viel zu hart!»
Sogar die Holländer verstehen Thun-Rot nicht

Thuns fünfter Platzverweis der Saison sorgt sogar in Holland für Unverständnis. Der «Telegraaf» spricht von einem Fehlentscheid. Präsident Andres Gerber ärgert sich ebenfalls – schöpft aus dem Auftritt bei Twente aber Zuversicht.
Publiziert: vor 19 Minuten
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Einmal mehr ist es ein Abend zum Haare raufen für Thuner Fans.
Foto: Dukas

Darum gehts

  • Thuns Patrik Kristal sieht bei Twente Rot; holländische Medien sprechen von Fehlentscheid
  • Twente gewinnt 1:0; Kristals Gegenspieler Ramiz Zerrouki erzielt kurz nach Rot das Tor des Abends
  • Präsident Andres Gerber akzeptiert den Entscheid und sieht in Thuns Auftritt dennoch Zuversicht
Benjamin-Gwerder.jpg
Benjamin GwerderRedaktor Sport

Die fünfte Rote Karte gegen Thun in der laufenden Saison geht nicht auf das Konto der Berner Oberländer. Dass Patrik Kristal beim 0:1 in Enschede nach einer Stunde vom Platz fliegt, ist nämlich ein Fehlentscheid des kosovarischen Schiedsrichters Genc Nuza.

Das sieht man selbst im Land des Siegers so. «De Telegraaf» spricht ausdrücklich von einem «Fehlentscheid des Schiedsrichterteams» und nennt Rot eine «viel zu harte Strafe» für Kristal. Die holländische Zeitung hält zudem fest: Twente hat Hilfe vom Schiedsrichterteam erhalten.

Besonders bitter für Thun: Kurz darauf erzielt ausgerechnet Kristals Gegenspieler Ramiz Zerrouki das einzige Tor des Abends.

«Niemand verstand mehr irgendetwas»

Auch die Expertenrunde von ESPN NL wundert sich über die Szene. Zunächst sieht alles nach Gelb gegen Zerrouki aus. Dann wird Ref Nuza an den Bildschirm gebeten – und Kristal muss runter. «Das war eine ganz seltsame Situation», heisst es in der Runde. Und: «Er wurde vom Platz gestellt, und niemand verstand mehr irgendetwas.»

Wenig überraschend hat man auch beim Schweizer Meister Mühe mit dem Schiri-Entscheid. Thun-Präsident Andres Gerber zu Blick: «Die Entscheidung gilt es zu akzeptieren, obwohl wir sie nicht nachvollziehen können.»

Ausserdem weist er darauf hin: «Eine Rote Karte beeinflusst den Verlauf eines Spiels erheblich.» Trotzdem will er sich nicht am Ärger darüber aufhalten: «Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir selbst beeinflussen können.»

TV-Experten spotten über Thun

Weniger wohlwollend als Gerber sprechen die holländischen Beobachter über den Auftritt von Thun. Denn so fragwürdig der Platzverweis auch sein mag: Den Sieg halten diese für hochverdient. Die ESPN-Experten vergleichen Thun gar spöttisch mit einer schwachen Amateurmannschaft.

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Die Kritik: Die Schweizer bringen keinen Schuss aufs Tor zustande. Selbst beim knappen Rückstand bleibt die Schlussoffensive aus. Twente hätte die Partie aus Sicht der Runde viel früher entscheiden müssen, auch vier oder fünf Tore wären möglich gewesen.

Doch allein mit Twentes Unvermögen lässt sich das knappe Resultat nicht erklären. Thun-Trainer Gian-Luca Privitelli stellt seine Mannschaft defensiv gut ein und lässt wenig Räume gewähren. Dazu kommen starke Paraden von Torwart Niklas Steffen.

Genau das hebt auch Gerber hervor: «Unsere Leistung war über weite Strecken sehr gut und äusserst solidarisch. Wir haben Twente gefordert und ihnen viel abverlangt.» Trotz Niederlage und Rot-Ärger bleibt für ihn deshalb Zuversicht: «Das stimmt uns positiv für die nächsten Spiele und zeigt, dass der eingeschlagene Weg stimmt.»

Conference League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
1
4
3
2
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
1
3
3
3
Trabzonspor
Trabzonspor
1
2
3
4
Atalanta BC
Atalanta BC
1
2
3
5
Mjällby AIF
Mjällby AIF
1
2
3
5
St. Truidense VV
St. Truidense VV
1
2
3
7
FC Lugano
FC Lugano
1
1
3
7
SC Freiburg
SC Freiburg
1
1
3
9
AS Monaco
AS Monaco
1
1
3
10
HNK Hajduk Split
HNK Hajduk Split
1
1
3
10
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
1
1
3
10
SK Brann
SK Brann
1
1
3
13
FC Twente Enschede
FC Twente Enschede
1
1
3
13
KAA Gent
KAA Gent
1
1
3
15
FC Midtjylland
FC Midtjylland
1
0
1
15
FC Nordsjaelland
FC Nordsjaelland
1
0
1
15
Getafe CF
Getafe CF
1
0
1
15
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
1
0
1
19
CS Universitatea Craiova 1948
CS Universitatea Craiova 1948
1
0
1
19
Heart of Midlothian FC
Heart of Midlothian FC
1
0
1
19
KF Egnatia Rrogozhine
KF Egnatia Rrogozhine
1
0
1
19
Riga FC
Riga FC
1
0
1
23
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
1
-1
0
23
FK Jablonec
FK Jablonec
1
-1
0
25
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
1
-1
0
25
FK Borac Banja Luka
FK Borac Banja Luka
1
-1
0
25
Lincoln Red Imps FC
Lincoln Red Imps FC
1
-1
0
28
ZSKA Sofia
ZSKA Sofia
1
-1
0
29
AGF Aarhus
AGF Aarhus
1
-1
0
29
FC Thun
FC Thun
1
-1
0
31
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
1
-2
0
32
Pafos FC
Pafos FC
1
-2
0
33
FC Iberia 1999
FC Iberia 1999
1
-2
0
33
Inter Club de Escaldes
Inter Club de Escaldes
1
-2
0
35
SC Braga
SC Braga
1
-3
0
36
FK Kauno Zalgiris
FK Kauno Zalgiris
1
-4
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
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