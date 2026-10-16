Thuns fünfter Platzverweis der Saison sorgt sogar in Holland für Unverständnis. Der «Telegraaf» spricht von einem Fehlentscheid. Präsident Andres Gerber ärgert sich ebenfalls – schöpft aus dem Auftritt bei Twente aber Zuversicht.

Darum gehts Thuns Patrik Kristal sieht bei Twente Rot; holländische Medien sprechen von Fehlentscheid

Twente gewinnt 1:0; Kristals Gegenspieler Ramiz Zerrouki erzielt kurz nach Rot das Tor des Abends

Präsident Andres Gerber akzeptiert den Entscheid und sieht in Thuns Auftritt dennoch Zuversicht

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Die fünfte Rote Karte gegen Thun in der laufenden Saison geht nicht auf das Konto der Berner Oberländer. Dass Patrik Kristal beim 0:1 in Enschede nach einer Stunde vom Platz fliegt, ist nämlich ein Fehlentscheid des kosovarischen Schiedsrichters Genc Nuza.

Das sieht man selbst im Land des Siegers so. «De Telegraaf» spricht ausdrücklich von einem «Fehlentscheid des Schiedsrichterteams» und nennt Rot eine «viel zu harte Strafe» für Kristal. Die holländische Zeitung hält zudem fest: Twente hat Hilfe vom Schiedsrichterteam erhalten.

Besonders bitter für Thun: Kurz darauf erzielt ausgerechnet Kristals Gegenspieler Ramiz Zerrouki das einzige Tor des Abends.

«Niemand verstand mehr irgendetwas»

Auch die Expertenrunde von ESPN NL wundert sich über die Szene. Zunächst sieht alles nach Gelb gegen Zerrouki aus. Dann wird Ref Nuza an den Bildschirm gebeten – und Kristal muss runter. «Das war eine ganz seltsame Situation», heisst es in der Runde. Und: «Er wurde vom Platz gestellt, und niemand verstand mehr irgendetwas.»

Wenig überraschend hat man auch beim Schweizer Meister Mühe mit dem Schiri-Entscheid. Thun-Präsident Andres Gerber zu Blick: «Die Entscheidung gilt es zu akzeptieren, obwohl wir sie nicht nachvollziehen können.»

Ausserdem weist er darauf hin: «Eine Rote Karte beeinflusst den Verlauf eines Spiels erheblich.» Trotzdem will er sich nicht am Ärger darüber aufhalten: «Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir selbst beeinflussen können.»

TV-Experten spotten über Thun

Weniger wohlwollend als Gerber sprechen die holländischen Beobachter über den Auftritt von Thun. Denn so fragwürdig der Platzverweis auch sein mag: Den Sieg halten diese für hochverdient. Die ESPN-Experten vergleichen Thun gar spöttisch mit einer schwachen Amateurmannschaft.

Die Kritik: Die Schweizer bringen keinen Schuss aufs Tor zustande. Selbst beim knappen Rückstand bleibt die Schlussoffensive aus. Twente hätte die Partie aus Sicht der Runde viel früher entscheiden müssen, auch vier oder fünf Tore wären möglich gewesen.

Doch allein mit Twentes Unvermögen lässt sich das knappe Resultat nicht erklären. Thun-Trainer Gian-Luca Privitelli stellt seine Mannschaft defensiv gut ein und lässt wenig Räume gewähren. Dazu kommen starke Paraden von Torwart Niklas Steffen.

Genau das hebt auch Gerber hervor: «Unsere Leistung war über weite Strecken sehr gut und äusserst solidarisch. Wir haben Twente gefordert und ihnen viel abverlangt.» Trotz Niederlage und Rot-Ärger bleibt für ihn deshalb Zuversicht: «Das stimmt uns positiv für die nächsten Spiele und zeigt, dass der eingeschlagene Weg stimmt.»