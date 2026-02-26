DE
Drückst du Lausanne in der Conference League die Daumen?

Als letzter Schweizer Vertreter auf europäischer Ebene trifft Lausanne am Donnerstagabend in der Conference League auf Sigma Olmütz. Können die Waadtländer dabei auf deine moralische Unterstützung zählen? Stimme jetzt ab!
Publiziert: 11:52 Uhr
1/4
Lausanne empfängt Sigma Olmütz am Donnerstagabend zum Rückspiel der Conference-League-Playoffs im Stade de la Tuilière. Das erste Duell ging 1:1 aus.
Foto: IMAGO/Branislav Racko
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Wenn Lausanne am Donnerstagabend um 21 Uhr den tschechischen Vertreter Sigma Olmütz zum Rückspiel der Conference-League-Playoffs empfängt, geht der Blick der Fussball-Schweiz ins Stade de la Tuilière. Denn: Die Waadtländer sind in dieser Saison die letzte Vertretung der Super League in einem europäischen Wettbewerb und müssen deshalb fleissig Punkte für den Schweizer Koeffizienten sammeln, will die Schweiz für die Saison 2027/28 wieder fünf Europacup-Plätze erhalten. Dazu ist im Uefa-Ranking aber noch ein Ranggewinn notwendig.

«Die Fussball-Schweiz muss Lausanne die Daumen drücken», titelte Blick aus diesem Grund vor dem Hinspiel der beiden Teams in Tschechien (1:1) vor einer Woche. Nur: Für Fans anderer Super-League-Vereine ist Lausanne primär ein Ligakonkurrent – und bleibt dies auch auf europäischer Ebene. Auf einen Sieg und ein Weiterkommen der Zeidler-Equipe zu hoffen, ist deshalb ein No-Go.

Auch für dich? Oder ist dir ein gutes Lausanner Abschneiden in der Conference League aufgrund der Schweizer Rangierung im Uefa-Ranking wichtiger? Mach jetzt mit beim Blick-Voting!

Conference League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
6
6
16
2
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
6
7
14
3
AEK Athen
AEK Athen
6
7
13
4
Sparta Prag
Sparta Prag
6
7
13
5
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
6
6
13
6
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
6
5
13
7
FSV Mainz
FSV Mainz
6
4
13
8
AEK Larnaca
AEK Larnaca
6
6
12
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
3
11
10
Crystal Palace
Crystal Palace
6
5
10
11
KKS Lech Posen
KKS Lech Posen
6
4
10
12
Samsunspor
Samsunspor
6
4
10
13
NK Celje
NK Celje
6
1
10
14
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
6
0
10
15
AC Florenz
AC Florenz
6
3
9
16
HNK Rijeka
HNK Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
6
1
9
18
AC Omonia Nicosia
AC Omonia Nicosia
6
1
8
19
FC Noah
FC Noah
6
-1
8
20
KF Drita
KF Drita
6
-4
8
21
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
6
1
7
22
FK Shkendija
FK Shkendija
6
-1
7
23
HSK Zrinjski Mostar
HSK Zrinjski Mostar
6
-2
7
24
SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
6
-2
7
25
CS Universitatea Craiova 1948
CS Universitatea Craiova 1948
6
-2
7
26
Lincoln Red Imps FC
Lincoln Red Imps FC
6
-8
7
27
FC Dynamo Kyiv
FC Dynamo Kyiv
6
0
6
28
Legia Warschau
Legia Warschau
6
0
6
29
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
6
-4
6
30
Breidablik Kopavogur
Breidablik Kopavogur
6
-5
5
31
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
6
-6
4
32
BK Häcken
BK Häcken
6
-3
3
33
Hamrun Spartans FC
Hamrun Spartans FC
6
-7
3
34
Shelbourne FC
Shelbourne FC
6
-7
2
35
Aberdeen FC
Aberdeen FC
6
-11
2
36
SK Rapid Wien
SK Rapid Wien
6
-11
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
