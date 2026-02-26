Als letzter Schweizer Vertreter auf europäischer Ebene trifft Lausanne am Donnerstagabend in der Conference League auf Sigma Olmütz. Können die Waadtländer dabei auf deine moralische Unterstützung zählen? Stimme jetzt ab!

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Wenn Lausanne am Donnerstagabend um 21 Uhr den tschechischen Vertreter Sigma Olmütz zum Rückspiel der Conference-League-Playoffs empfängt, geht der Blick der Fussball-Schweiz ins Stade de la Tuilière. Denn: Die Waadtländer sind in dieser Saison die letzte Vertretung der Super League in einem europäischen Wettbewerb und müssen deshalb fleissig Punkte für den Schweizer Koeffizienten sammeln, will die Schweiz für die Saison 2027/28 wieder fünf Europacup-Plätze erhalten. Dazu ist im Uefa-Ranking aber noch ein Ranggewinn notwendig.

«Die Fussball-Schweiz muss Lausanne die Daumen drücken», titelte Blick aus diesem Grund vor dem Hinspiel der beiden Teams in Tschechien (1:1) vor einer Woche. Nur: Für Fans anderer Super-League-Vereine ist Lausanne primär ein Ligakonkurrent – und bleibt dies auch auf europäischer Ebene. Auf einen Sieg und ein Weiterkommen der Zeidler-Equipe zu hoffen, ist deshalb ein No-Go.

Auch für dich? Oder ist dir ein gutes Lausanner Abschneiden in der Conference League aufgrund der Schweizer Rangierung im Uefa-Ranking wichtiger? Mach jetzt mit beim Blick-Voting!

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos