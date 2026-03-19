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Round-up des Europacup-Abends
Fischer schreibt Mainzer Klubgeschichte

Die in der deutschen Bundesliga mit Abstiegssorgen geplagten Mainzer sorgen international für Furore.
Publiziert: vor 50 Minuten
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Aktualisiert: vor 1 Minute
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Urs Fischer erreicht mit Mainz die Viertelfinals der Conference League.
Foto: imago/Jan Huebner
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Urs Fischer und Silvan Widmer schaffen mit Mainz Historisches. Erstmals überhaupt stehen die 05er in einem Europacup-Viertelfinal. Möglich machts ein 2:0-Erfolg zu Hause im Achtelfinal-Rückspiel der Conference League gegen Lausanne-Bezwinger Olmütz. Das Hinspiel endete torlos.

Stefan Posch (46.) und Armindo Sieb (82.) treffen nach der Pause für Mainz. Die Gäste aus Tschechien müssen die Schlussphase in Unterzahl bestreiten, nachdem Peter Barath die Ampelkarte gesehen hat (76.).

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Trainer Fischer beordert Nati-Verteidiger Widmer in die Startaufstellung und wechselt ihn in der 73. Minute aus.

Kutesa und Athen trotz Niederlage weiter

Ebenfalls von Anfang an darf Dereck Kutesa ran. Als der Ex-Servette-Spieler in Diensten von AEK Athen in der 53. Minute den Platz verlässt, liegen die Griechen gegen Celje bereits mit 0:2 im Rückstand. Am Spielstand ändert sich danach nichts mehr.

Dennoch feiert Athen den Einzug in die Viertelfinals der Conference League. Denn das Hinspiel vor einer Woche in Slowenien entschieden Kutesa und Co. mit 4:0 für sich.

Achtelfinals der Conference League

MAINZ – Sigma Olmütz 2:0 (Hinspiel 0:0)
AEK ATHEN – Celje 0:2 (Hinspiel 4:0)
Rakow Czestochowa – FIORENTINA 1:2 (Hinspiel 1:2)
Larnaka – CRYSTAL PALACE 1:2 n.V. (Hinspiel 0:0)

MAINZ – Sigma Olmütz 2:0 (Hinspiel 0:0)
AEK ATHEN – Celje 0:2 (Hinspiel 4:0)
Rakow Czestochowa – FIORENTINA 1:2 (Hinspiel 1:2)
Larnaka – CRYSTAL PALACE 1:2 n.V. (Hinspiel 0:0)

Ndoye sieht denkwürdiges Penaltyschiessen

Ebenfalls eine Runde weiter ist Nati-Flügel Dan Ndoye mit Nottingham Forest – allerdings in der Europa League. Im dänischen Herning gegen Midtjylland (ohne Kevin Mbabu) retten sich die Engländer nach der im Hinspiel vor heimischer Kulisse erlittenen 0:1-Niederlage durch ein 2:1 in der regulären Spielzeit in die Verlängerung, die torlos endet.

Im Penaltyschiessen erlebt Midtjylland dann den Super-GAU. Während bei den Gästen die ersten drei Schützen (Morgan Gibbs-White, Ibrahim Sangaré und Neco Williams) alle erfolgreich sind, können Gue-sung Cho, Aral Simsir und Edward Chilufya nicht reüssieren.

Ndoye erlebt dieses denkwürdige Ende von der Ersatzbank aus. In der 61. Minute ist er durch Williams ersetzt worden.

Achtelfinals der Europa League

FREIBURG – Genk 5:1 (Hinspiel 0:1)
Lyon – CELTA VIGO 0:2 (Hinspiel 1:1)
Midtjylland – NOTTINGHAM FOREST 1:2 / 0:3 n.P. (Hinspiel 1:0)

FREIBURG – Genk 5:1 (Hinspiel 0:1)
Lyon – CELTA VIGO 0:2 (Hinspiel 1:1)
Midtjylland – NOTTINGHAM FOREST 1:2 / 0:3 n.P. (Hinspiel 1:0)

Conference League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
6
6
16
2
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
6
7
14
3
AEK Athen
AEK Athen
6
7
13
4
Sparta Prag
Sparta Prag
6
7
13
5
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
6
6
13
6
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
6
5
13
7
FSV Mainz
FSV Mainz
6
4
13
8
AEK Larnaca
AEK Larnaca
6
6
12
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
3
11
10
Crystal Palace
Crystal Palace
6
5
10
11
KKS Lech Posen
KKS Lech Posen
6
4
10
12
Samsunspor
Samsunspor
6
4
10
13
NK Celje
NK Celje
6
1
10
14
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
6
0
10
15
AC Florenz
AC Florenz
6
3
9
16
HNK Rijeka
HNK Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
6
1
9
18
AC Omonia Nicosia
AC Omonia Nicosia
6
1
8
19
FC Noah
FC Noah
6
-1
8
20
KF Drita
KF Drita
6
-4
8
21
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
6
1
7
22
FK Shkendija
FK Shkendija
6
-1
7
23
HSK Zrinjski Mostar
HSK Zrinjski Mostar
6
-2
7
24
SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
6
-2
7
25
CS Universitatea Craiova 1948
CS Universitatea Craiova 1948
6
-2
7
26
Lincoln Red Imps FC
Lincoln Red Imps FC
6
-8
7
27
FC Dynamo Kyiv
FC Dynamo Kyiv
6
0
6
28
Legia Warschau
Legia Warschau
6
0
6
29
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
6
-4
6
30
Breidablik Kopavogur
Breidablik Kopavogur
6
-5
5
31
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
6
-6
4
32
BK Häcken
BK Häcken
6
-3
3
33
Hamrun Spartans FC
Hamrun Spartans FC
6
-7
3
34
Shelbourne FC
Shelbourne FC
6
-7
2
35
Aberdeen FC
Aberdeen FC
6
-11
2
36
SK Rapid Wien
SK Rapid Wien
6
-11
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05
AEK Athen
AEK Athen
NK Celje
NK Celje
Nottingham Forest
Nottingham Forest
FC Midtjylland
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Conference League
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Europa League
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