Fischer schreibt Mainzer Klubgeschichte

Die in der deutschen Bundesliga mit Abstiegssorgen geplagten Mainzer sorgen international für Furore.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Urs Fischer und Silvan Widmer schaffen mit Mainz Historisches. Erstmals überhaupt stehen die 05er in einem Europacup-Viertelfinal. Möglich machts ein 2:0-Erfolg zu Hause im Achtelfinal-Rückspiel der Conference League gegen Lausanne-Bezwinger Olmütz. Das Hinspiel endete torlos.

Stefan Posch (46.) und Armindo Sieb (82.) treffen nach der Pause für Mainz. Die Gäste aus Tschechien müssen die Schlussphase in Unterzahl bestreiten, nachdem Peter Barath die Ampelkarte gesehen hat (76.).

Trainer Fischer beordert Nati-Verteidiger Widmer in die Startaufstellung und wechselt ihn in der 73. Minute aus.

Kutesa und Athen trotz Niederlage weiter

Ebenfalls von Anfang an darf Dereck Kutesa ran. Als der Ex-Servette-Spieler in Diensten von AEK Athen in der 53. Minute den Platz verlässt, liegen die Griechen gegen Celje bereits mit 0:2 im Rückstand. Am Spielstand ändert sich danach nichts mehr.

Dennoch feiert Athen den Einzug in die Viertelfinals der Conference League. Denn das Hinspiel vor einer Woche in Slowenien entschieden Kutesa und Co. mit 4:0 für sich.

Achtelfinals der Conference League MAINZ – Sigma Olmütz 2:0 (Hinspiel 0:0)

AEK ATHEN – Celje 0:2 (Hinspiel 4:0)

Rakow Czestochowa – FIORENTINA 1:2 (Hinspiel 1:2)

Larnaka – CRYSTAL PALACE 1:2 n.V. (Hinspiel 0:0) MAINZ – Sigma Olmütz 2:0 (Hinspiel 0:0)

AEK ATHEN – Celje 0:2 (Hinspiel 4:0)

Rakow Czestochowa – FIORENTINA 1:2 (Hinspiel 1:2)

Larnaka – CRYSTAL PALACE 1:2 n.V. (Hinspiel 0:0)

Ndoye sieht denkwürdiges Penaltyschiessen

Ebenfalls eine Runde weiter ist Nati-Flügel Dan Ndoye mit Nottingham Forest – allerdings in der Europa League. Im dänischen Herning gegen Midtjylland (ohne Kevin Mbabu) retten sich die Engländer nach der im Hinspiel vor heimischer Kulisse erlittenen 0:1-Niederlage durch ein 2:1 in der regulären Spielzeit in die Verlängerung, die torlos endet.

Im Penaltyschiessen erlebt Midtjylland dann den Super-GAU. Während bei den Gästen die ersten drei Schützen (Morgan Gibbs-White, Ibrahim Sangaré und Neco Williams) alle erfolgreich sind, können Gue-sung Cho, Aral Simsir und Edward Chilufya nicht reüssieren.

Ndoye erlebt dieses denkwürdige Ende von der Ersatzbank aus. In der 61. Minute ist er durch Williams ersetzt worden.