1/5 Lugano will wie zuletzt in der Super League auch europäisch wieder jubeln. Foto: keystone-sda.ch

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Vor der Nati-Pause verlor Lugano zweimal in Folge. Einmal in der Conference League und einmal in der Super League. Während in der heimischen Meisterschaft bereits die perfekte Antwort gelungen ist, ist auch europäisch eine Reaktion gefordert. Zu schwach war das Auftreten in Serbien gegen Topola (1:4). «Einige Spieler dachten vielleicht, sie wären im Urlaub», kritisierte Goalie Amir Saipi (24) damals seine Teamkollegen.

Einfacher wird das Unterfangen für Lugano diesmal aber nicht. Mit KAA Gent wartet der schwerste Gegner während der europäischen Ligaphase. Auch wenn der belgische Klub derzeit den eigenen Ansprüchen etwas hinterherrennt. Platz 6 in der Jupiler League. Und am Wochenende gabs eine peinliche 0:6-Pleite gegen Anderlecht.

Was hinter dem Sioux-Wappen steckt

«Wir sind sicher, dass wir ein gutes Spiel zeigen werden. Aber Gent ist der Favorit. Denn sie haben drei, vier Spieler auf internationalem Level», erklärt Trainer Mattia Croci-Torti (42). Zudem sind die Belgier (mit der Schweizer Nati-Hoffnung Franck Surdez) in Europa deutlich erfahrener. In den Uefa-Wettbewerben sind sie inzwischen Dauergast. Lange hatten sie in ihrer fast 160-jährigen Geschichte aber nur wenige sportliche Erfolge vorzuweisen. Viel bekannter wurde der Klub aufgrund seines Sioux-Logos sowie dem Spitznamen («Die Büffel»).

Der stilisierte Sioux-Häuptling, der die Werte des Vereins (Respekt, Tapferkeit und Ehre) verkörpern soll, ist seit 1924 Teil des Logos und beruht auf dem Spitznamen, der noch älter ist und mit Buffalo Bill (William Frederick Cody) zu tun hat.

Der berühmte amerikanische Wild-West-Held zog Anfang des 20. Jahrhunderts mit seinem Western-Zirkus durch Europa. In Gent gefielen einem Klubmitgründer seine Anfeuerungsrufe derart gut, dass er sie auch bei Fussballspielen hören wollte. Seither sind die «Buffalo! Buffalo! KAA Gent!»-Rufe Kult. Auch in der Stockhorn Arena, in der rund 400 Belgier erwartet werden, werden sie gut zu hören sein.

Die Sache mit den Fans

Zumal nicht viel mehr Tessiner anwesend sein werden. Neu ist das zwar nicht. Offenbar aber nicht für alle. Nach dem Spiel gegen den FCZ fragte ein ausländischer Journalist im winzigen Presseraum des Cornaredo völlig erstaunt, ob Croci-Torti gegen Gent mehr eigene Fans erwarte, da die Zürcher deutlich besser zu hören waren.

«In Thun werden es noch weniger sein», erklärt Croci-Torti lachend. Und fügt hinzu: «Maximum 500 Lugano-Fans.» Wichtiger ist aber ohnehin, was auf dem Platz passiert. Und da ist Lugano nicht chancenlos.