Am Donnerstagabend bestreitet der FC Lugano auswärts bei Mlada Boleslav sein zweites Conference-League-Spiel (21 Uhr). In der Auto-Hochburg bekommen es die Tessiner mit dem erstarkten tschechischen Fussball zu tun.

Auf einen Blick Gewinnt Lugano auch das zweite Conference-League-Spiel?

In der Kleinstadt Boleslav dominiert die Auto-Industrie

Der nächste internationale Halt von Lugano ist ein kleiner, aber weltberühmter Ort. Direkt neben dem schmucken Stadion in Mlada Boleslav mit gewölbten Dächern und nur 5'000 Plätzen liegt das riesige Stammwerk des tschechischen Automobilkonzerns Skoda, das sich über mehrere Kilometer erstreckt. Mehr als drei Viertel aller Erwerbstätigen der Kleinstadt mit 44'000 Einwohnern sind hier angestellt.

Der Fussballklub aus Mlada Boleslav hingegen ist zwar nicht die grosse Nummer des Landes und aktuell nur Zehnter. Aber die Tschechen sind sich, anders als Luganos Auftaktgegner Helsinki, den man 3:0 bezwang, an regelmässige Spiele auf sehr kompetitivem Niveau gewohnt. Grund dafür ist der erstarkte tschechische Fussball. Das Land aus Mitteleuropa, bevölkerungsmässig etwas grösser als die Schweiz, hat zu den Top-Ligen des Kontinents mächtig aufgeholt!

Steffen trifft auf Ex-FCB-Kumpel Marek Suchy

13,500 Punkte sammelten die tschechischen Klubs in der letzten Saison für das Länderranking, über das die Startplätze für Champions League, Europa League und Conference League vergeben werden. Das sind mehr Punkte als beispielsweise Portugal und Holland holten. Und mehr als doppelt so viele wie die Schweiz. Die Tschechen bewegen sich in Sphären direkt unterhalb der ganz grossen Ligen.

Sparta Prag in der Champions League und Slavia Prag in der Europa League, beide mit tschechischen Milliardären am Ruder, sowie Viktoria Pilsen sorgen auch in der aktuellen Saison dafür, dass wieder so viele Punkte drin liegen. Davon kann die Schweiz nur träumen. Und zu Punkten trägt auch Mlada Boleslav bei.

Speziell: Beim Lugano-Gegner kickt Ex-FCB-Abwehrboss Marek Suchy. Der mittlerweile 36-Jährige war in seiner fünfjährigen FCB-Zeit Teamkollege von Lugano-Star Renato Steffen (32). Nun auf der Brust des Tschechen: wenig überraschend der Skoda-Schriftzug. Gute Fahrt, FC Lugano, in der Auto-Hochburg.

