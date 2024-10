Amir Saipi – Note 4

Hat als Goalie beste Sicht auf die vielen Grosschancen seiner Vordermänner, die aus aussichtsreichster Position immer wieder scheitern – bis der Knoten platzt. Hat selber nicht viel zu tun. Pariert in der zweiten Halbzeit einmal souverän per Hechtsprung.

Mattia Zanotti – Note 4

Offensiv setzte er sich auch schon öfters in Szene. Doch defensiv erledigt er seine Arbeit, lässt nichts zu – und springt immer mal wieder nach einem Fehler eines Mitspielers ein, um die Situation auszubügeln, bevor sie überhaupt gefährlich wird.

Antonios Papadopoulos – Note 5

Danke! Der Innenverteidiger nimmt in einer Phase, in der sämtliche Lugano-Stürmer Mal um Mal Grosschancen versemmeln, sein Herz in die Hand, trifft per Distanzschuss. Dank ihm gibts kein böses Erwachen.

Notenschlüssel 6 super

5 gut

4 genügend

3 schwach

2 sehr schwach

Albian Hajdari – Note 4

Unnötige frühe Gelbe wegen eines Fouls in der gegnerischen Hälfte (8.). Danach glänzt er allerdings mit einem millimetergenauen weiten Ball auf Steffen, der alleine aufs Tor ziehen kann, aber darüber schiesst. Ansonsten verteidigt Hajdari ruhig und solid.

Martim Marques – Note 4

Dank seines Treffers per Abstauber doch noch genügend. Zuvor leistete sich der junge portugiesische Linksverteidiger (20) mehrere Fehlpässe.

Anto Grgic – Note 4

Sieht sofort den Passweg zu Papadopoulos, als dieser von der Innenverteidigung aufrückt. Grgic liefert den Assist zum Weitschuss-Tor. Verteilt ansonsten die Bälle – nicht mehr, nicht weniger.

Belhadj Mahmoud – Note 4

Füllt im Mittelfeld die Lücken, gewinnt mehrere Bälle, ist nahe bei den Gegnern. Ansprechende Leistung des Tunesiers. Schnuppert an der Note 5, wird dann aber in der 77. Minute ausgewechselt.

Uran Bislimi – 3

Die ungenügende Note könnte unfair erscheinen, weil Bislimi immer wieder in Szene ist, seine technische Klasse auf engstem Raum regelmässig aufblitzt und dadurch auch Chancen entstehen. Doch mindestens eine seiner beiden Grosschancen aus drei Metern (12./13.) muss sitzen. Eigentlich beide.

Renato Steffen – Note 5

Der Matchwinner vom Sieg gegen Winterthur vier Tage zuvor (2:1) kreiert durch einen Schnittstellen-Pass die Top-Chance für Bottani (15.). Sehr aktiv, setzt in den knackigen Zweikämpfen mit den Finnen auch immer wieder körperlich Zeichen. Müsste allerdings nach dem hohen Ball von Hajdari das Tor treffen (32.).

Ignacio Aliseda – 5

Über ihn läuft in der Anfangsphase, in der Lugano wirbelt, aber nicht trifft, am meisten. Aliseda verliert keine Bälle, kreiert mehrere gefährliche Chancen, stellt immer wieder seinen Körper zwischen Ball und Gegner. Starker, wirbliger Auftritt.

Mattia Bottani – 4

Im Sturm solid. Ein paar Mal gefährlich in Szene. Müsste allerdings alleine vor dem Tor die Führung erzielen, als er von Steffen hervorragend per Schnittstellenpass lanciert wird (15.). Er schiesst jedoch genau Goalie Nijhuis an.

Die eingewechselten Dos Santos (66.), Mahou (66.), Przybylko (66.), Doumbia (77.) und El Wafi (87.) sind zu kurz im Spiel für eine Bewertung.

