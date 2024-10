Kurz zusammengefasst Wie der 3:0-Starterfolg von Lugano einzuschätzen ist

Croci-Torti lobt Luganos Siegeshunger und Dominanz

Mattia Croci-Torti (42) muss schmunzeln. So viele Räume wie gegen Helsinki, notabene den letztjährigen finnischen Meister, hat Lugano nicht einmal in der 2. Cup-Runde im September gegen das drittklassige Rapperswil-Jona vorgefunden. Ob diese Einschätzung stimme, will Blick nach dem 3:0-Auftaktsieg in der Conference League vom Lugano-Trainer wissen.

Die Antwort von Croci-Torti: «Ja, aber das war mental eine andere Situation. Jetzt gegen Helsinki haben wir von der ersten Minute unseren grossen Siegeshunger gezeigt. Gegen Rapperswil-Jona war es so, dass der Gegner dann zu vielen gefährlichen Kontern gekommen ist. Wir waren jetzt besser bereit als dort im Cup.» Er verneint es also nicht.

Die Dominanz Luganos in der Startphase im Exil in Thun ist krass. 9. Minute: Bottani lanciert das Feuerwerk mit einem gefährlichen Schuss. 12. Minute: Bislimi vergibt aus drei Metern eine Top-Chance. 13. Minute: Aliseda wirbelt im Strafraum, legt pfannenfertig für Bislimi auf, der die Hundertprozentige erneut kläglich vergibt. 15. Minute: Bottani tritt alleine vor dem Tor nur Goalie Nijhuis. Lugano spielt mit Helsinki Katz und Maus! Nur der Ertrag fehlt.

Wenn sich das nur nicht rächt. Eine kurze Sorge. Direkt nachdem Steffen alleine vor dem Tor eine nächste Top-Chance vergibt, richtet es halt ein Innenverteidiger: Papadopoulos schleicht nach vorne, wird von Grgic angespielt und feuert einen Distanzschuss ab. Goalie Nijhuis wehrt ab – hoch in die Luft, direkt unter das Lattenkreuz ins eigene Tor (34.). Nachfolgend erspielt sich Lugano noch mehr Chancen, erzielt nach der Pause das 2:0. Und in der Nachspielzeit das 3:0.

Die Hürden werden höher – teilweise viel höher

Von den Finnen kommt keine grosse Gefahr. Ist das die Realität in der Conference League? Kaum. St. Gallen hat bei der 2:6-Ohrfeige in Brügge schmerzlich erfahren, wie hart die Gegner sein können. Und auch für Lugano wird es sicher nicht einfacher. Gent (Bel) und Legia Warschau befinden sich noch unter den Gegnern. Die weiteren: Als nächstes Mlada Boleslav (Tsch, 24. Oktober), Backa Topola (Srb) und Pafos (Zyp).

Da kann es sich Lugano im Normalfall nicht mehr leisten, fünf, sechs Grosschancen liegenzulassen. Croci-Torti sagte bereits vor der Auftaktpartie, dass Helsinki die Mannschaft sei, die man unbedingt schlagen müsse. Erfüllt.

