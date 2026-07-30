Im Kleinstaaten-Duell kommt Vaduz gross raus

Mit dem Gesamtskore von 6:0 übersteht Vaduz gegen den andorranischen Vertreter Escaldes die zweite Runde der Conference-League-Qualifikation.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Das Duell der Fürstentümer in der Conference-League-Qualifikation ist mit Hin- und Rückspiel eine klare Angelegenheit für den FC Vaduz. Auf den 4:0-Sieg im heimischen Rheinpark-Stadion lässt der Super-Ligist aus dem Ländle einen 2:0-Erfolg in Andorra gegen Escaldes folgen.

Dejan Djokic (9.) und Denis Simani (73.) treffen im Estadi Nacional in der Hauptstadt Andorra la Vella für die Mannschaft von Marc Schneider. Vaduz' Gegner in der dritten Qualirunde lautet entweder Istanbul Basaksehir aus der Türkei oder Inter Turku aus Finnland.