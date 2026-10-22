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Roth nach Niederlage
«Tut weh, dass der Aufwand nicht belohnt wird»

Thun verliert zu Hause in der Conference League mit 0:1 gegen Hajduk Split. Der Schweizer Meister trauert vor allem Noah Christofferssons Mega-Chance nach. Justin Roth und Niklas Steffen sprechen nach dem Spiel im Interview über die bittere Heimniederlage.
Publiziert: vor 9 Minuten
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Benjamin Gwerder und Pascal Widmer
Conference League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
2
5
6
2
FC Lugano
FC Lugano
2
4
6
3
SK Brann
SK Brann
2
4
6
3
Trabzonspor
Trabzonspor
2
4
6
5
FC Twente Enschede
FC Twente Enschede
2
4
6
6
AS Monaco
AS Monaco
2
4
6
7
St. Truidense VV
St. Truidense VV
2
3
6
8
HNK Hajduk Split
HNK Hajduk Split
2
2
6
9
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
2
4
4
10
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
2
3
4
11
CS Universitatea Craiova 1948
CS Universitatea Craiova 1948
2
2
4
12
Mjällby AIF
Mjällby AIF
2
2
4
13
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
2
1
3
13
FK Borac Banja Luka
FK Borac Banja Luka
2
1
3
15
Atalanta BC
Atalanta BC
2
0
3
16
SC Braga
SC Braga
2
-1
3
17
KAA Gent
KAA Gent
2
-1
3
18
SC Freiburg
SC Freiburg
2
-2
3
19
FC Nordsjaelland
FC Nordsjaelland
2
0
2
20
KF Egnatia Rrogozhine
KF Egnatia Rrogozhine
2
0
2
20
Riga FC
Riga FC
2
0
2
22
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
2
-1
1
23
ZSKA Sofia
ZSKA Sofia
2
-1
1
24
FK Jablonec
FK Jablonec
2
-1
1
25
FC Midtjylland
FC Midtjylland
2
-1
1
26
AGF Aarhus
AGF Aarhus
2
-1
1
27
Pafos FC
Pafos FC
2
-2
1
28
FC Iberia 1999
FC Iberia 1999
2
-2
1
28
Heart of Midlothian FC
Heart of Midlothian FC
2
-2
1
30
Getafe CF
Getafe CF
2
-3
1
31
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
2
-4
1
32
FC Thun
FC Thun
2
-2
0
33
Lincoln Red Imps FC
Lincoln Red Imps FC
2
-4
0
34
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
2
-4
0
35
Inter Club de Escaldes
Inter Club de Escaldes
2
-4
0
36
FK Kauno Zalgiris
FK Kauno Zalgiris
2
-7
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Conference.png
Conference League
20896966 2454
FC Thun
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