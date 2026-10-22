Conference League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Panathinaikos Athen
2
5
6
2
FC Lugano
2
4
6
3
SK Brann
2
4
6
3
Trabzonspor
2
4
6
5
FC Twente Enschede
2
4
6
6
AS Monaco
2
4
6
7
St. Truidense VV
2
3
6
8
HNK Hajduk Split
2
2
6
9
Brighton & Hove Albion
2
4
4
10
FC Kopenhagen
2
3
4
11
CS Universitatea Craiova 1948
2
2
4
12
Mjällby AIF
2
2
4
13
Ajax Amsterdam
2
1
3
13
FK Borac Banja Luka
2
1
3
15
Atalanta BC
2
0
3
16
SC Braga
2
-1
3
17
KAA Gent
2
-1
3
18
SC Freiburg
2
-2
3
19
FC Nordsjaelland
2
0
2
20
KF Egnatia Rrogozhine
2
0
2
20
Riga FC
2
0
2
22
FK Crvena Zvezda Belgrade
2
-1
1
23
ZSKA Sofia
2
-1
1
24
FK Jablonec
2
-1
1
25
FC Midtjylland
2
-1
1
26
AGF Aarhus
2
-1
1
27
Pafos FC
2
-2
1
28
FC Iberia 1999
2
-2
1
28
Heart of Midlothian FC
2
-2
1
30
Getafe CF
2
-3
1
31
FC Kairat Almaty
2
-4
1
32
FC Thun
2
-2
0
33
Lincoln Red Imps FC
2
-4
0
34
Kuopion Palloseura
2
-4
0
35
Inter Club de Escaldes
2
-4
0
36
FK Kauno Zalgiris
2
-7
0
Playoffs
Qualifikationsspiele