FCZ-Boss Canepa gibt Coach Moniz im Okita-Fall Rückendeckung

Dass ein Fussballtrainer ein Spieler aufgrund von schwachen Leistungen mal zusammenstaucht, gehört dazu. Dass es in diesem Business auch mal härter zu und hergehen kann, ebenso. Dass es aber gleich so abläuft wie im Fall von Jonathan Okita, der am Donnerstagabend nach dem Conference-League-Spiel gegen Guimaraes (0:3) von seinem Trainer vor versammelter Medienlandschaft einen saftigen Tritt in den Hintern bekam, ist dann doch ein Novum.

Kaum je zuvor hat ein Trainer in der Schweiz seinen eigenen Spieler öffentlich abgewatscht wie Moniz Okita. International gibts einige Vergleiche. Der Ex-Luzerner Max Meyer wurde in seiner Schalke-Zeit (2017) von seinem damaligen Coach Markus Weinzierl einmal öffentlich kritisiert («Das war katastrophal, als wären wir einer weniger.»). Im Vergleich zu den Worten von Moniz grenzen die Weinzierl-Aussagen aber fast schon an Streicheleinheiten.

Canepa gibt Rückendeckung

Am Tag nach den Aussagen nimmt auf Blick-Anfrage FCZ-Präsident Ancillo Canepa (71) Stellung zum Thema und stellt sich schützend vor seinen Trainer: «Ich sehe es genau gleich wie Ricardo Moniz und hätte es noch drastischer formuliert.»

Gut möglich auch, dass Moniz seinen Offensivspieler mit den kritischen Aussagen etwas provozieren wollte, um in ihm die «jetzt erst recht»-Mentalität hervorzurufen. «Oder da könnte im Vorfeld etwas passiert sein, sonst kommt man nicht auf so eine Reaktion. Das macht kein Trainer gerne», mutmasst Blick-Experte Markus Babbel. «Vielleicht wollte Moniz aber auch einfach ein Exempel an Okita statuieren, um zu zeigen: so gehts nicht. Die Mannschaft steht schliesslich über allem. Jeder Spieler muss sich dem Matchplan unterordnen.»

Am Sonntag wieder dabei?

Wie Okita die öffentliche Ohrfeige seines Trainers verkraftet, wird sich zeigen. Gerade in Zeiten wie heute, in denen im Profi-Sport vermehrt auch mentale Hürden zu überwinden sind, kann eine solche Watsche kontraproduktiv wirken. Babbel dazu: «Das ist Typen abhängig, der eine Typ packt das, der andere braucht bei mentalen Fragen mehr Hilfe. Wenn ich feststelle, dass ich in diesem Bereich Probleme habe, dann muss ich schauen, dass ich mir Hilfe hole. Das ist keine Schande und wird mittlerweile vorausgesetzt im Profi-Sport.»

Dass Moniz nicht nachtragend ist, hat er schon am Donnerstagabend kurz nach seinen kritischen Aussagen erwähnt. «Morgen haben wir das wieder vergessen», so der Holländer. Ob das für den «beleidigten» Okita auch gilt? Unklar. Klar hingegen: Hängt sich der FCZler im Training voll rein, dürfte er am Sonntag gegen Lausanne-Sport wieder auf dem Rasen stehen.