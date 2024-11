1/6 Unzufrieden: FCSG-Captain Lukas Görtler Foto: keystone-sda.ch

Stefan Kreis Reporter Fussball

Lawrence Ati Zigi 5

Riesenparade gegen den allein auf ihn zustürmenden Cirkovic, lenkt den Ball kurz darauf um den Pfosten. Rettet den Punkt.

Hugo Vandermersch 4

Defensiv mit Schwächen, offensiv mit Drive. Kann die Flanke vor dem 1:2 nicht verhindern, legt das 2:2 auf.

Abdoulaye Diaby 3

Macht beim 1:1 ein Nickerchen. Auch sonst nicht immer auf der Höhe.

Notenschlüssel 6 super

5 gut

4 genügend

3 schwach

2 sehr schwach

Albert Vallci 3

Der FCSG spielt unter Maassen nur in seltenen Fällen zu Null. Was auch an Vallci liegt.

Chima Okoroji 4

Ist zu passiv vor dem 1:1. Offensiv zwar mit guten Aktionen, defensiv aber anfällig.

Lukas Görtler 4

Wunderbar öffnender Ball vor dem 1:0. Revolutioniert die Grätschentechnik. Sonst aber nicht mit dem ganz grossen Einfluss.

Mihailo Stevanovic 4

Guter Kicker, hat Übersicht. Verliert aber oft auch in brenzligen Situationen den Ball.

Corsin Konietzke 5

Gute Seitenverlagerungen des 18-Jährigen, feiner Fuss, stark im Zweikampf, Torschütze. Der beste Mann auf dem Platz.

Bastien Toma 4

Kann die Hereingabe vor dem 1:1 nicht unterbinden. Oft im Abseits.

Christian Witzig 5

Legt die Führung auf, versiebt aber zwei Top-Chancen. Steter Gefahrenherd. Hässig, weil er ausgewechselt wird.

Moustapha Cissé 4

Erst wird sein Treffer wegen Abseits nicht gegeben, kurz darauf jubelt er doch. Müsste ein weiteres Tor erzielen, hat aber keine Nerven.