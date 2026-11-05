Benjamin GwerderRedaktor Sport
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Conference League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
3:0
3
7
9
2
AS Monaco
1:0
3
5
9
3
Panathinaikos Athen
1:1
3
5
7
4
FC Kopenhagen
2:1
3
4
7
5
SK Brann
0:0
3
4
7
6
CS Universitatea Craiova 1948
2:0
3
4
7
7
Mjällby AIF
3
4
7
8
St. Truidense VV
0:0
3
3
7
9
Ajax Amsterdam
3
6
6
10
Trabzonspor
3
3
6
11
FC Twente Enschede
0:1
3
3
6
12
HNK Hajduk Split
3
1
6
13
SC Freiburg
3
-1
6
14
Brighton & Hove Albion
0:0
3
4
5
15
Riga FC
1:0
3
1
5
16
FK Crvena Zvezda Belgrade
3
0
4
17
Atalanta BC
3
0
4
18
Pafos FC
1:0
3
-1
4
19
SC Braga
3
-1
4
20
KAA Gent
3
-1
4
21
FC Thun
3
0
3
22
FK Borac Banja Luka
3
-1
3
23
Lincoln Red Imps FC
3
-3
3
24
ZSKA Sofia
1:1
3
-1
2
25
FC Nordsjaelland
0:1
3
-1
2
26
AGF Aarhus
3
-1
2
27
KF Egnatia Rrogozhine
0:2
3
-2
2
28
Getafe CF
0:0
3
-3
2
29
FC Kairat Almaty
3
-4
2
30
FK Jablonec
0:1
3
-2
1
31
FC Iberia 1999
1:2
3
-3
1
32
Heart of Midlothian FC
3
-4
1
33
Kuopion Palloseura
3
-4
1
34
FC Midtjylland
3
-6
1
35
Inter Club de Escaldes
3
-5
0
36
FK Kauno Zalgiris
0:3
3
-10
0
Playoffs
Qualifikationsspiele