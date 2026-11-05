DE
FR
Abonnieren

Nach Sieg gegen Hearts
Bürki lüftet süsses Baby-Geheimniss

Thun gewinnt erstmals ein Spiel in der Conference League. Lucien Dähler und Captain Marco Bürki schätzen das Spiel für Blick ein. Letzterer verrät dabei noch süsse Neuigkeiten.
Publiziert: vor 2 Minuten
Kommentieren
Benjamin-Gwerder.jpg
Benjamin GwerderRedaktor Sport
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Conference League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
3:0
3
7
9
2
AS Monaco
AS Monaco
1:0
3
5
9
3
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
1:1
3
5
7
4
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
2:1
3
4
7
5
SK Brann
SK Brann
0:0
3
4
7
6
CS Universitatea Craiova 1948
CS Universitatea Craiova 1948
2:0
3
4
7
7
Mjällby AIF
Mjällby AIF
3
4
7
8
St. Truidense VV
St. Truidense VV
0:0
3
3
7
9
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
3
6
6
10
Trabzonspor
Trabzonspor
3
3
6
11
FC Twente Enschede
FC Twente Enschede
0:1
3
3
6
12
HNK Hajduk Split
HNK Hajduk Split
3
1
6
13
SC Freiburg
SC Freiburg
3
-1
6
14
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
0:0
3
4
5
15
Riga FC
Riga FC
1:0
3
1
5
16
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
3
0
4
17
Atalanta BC
Atalanta BC
3
0
4
18
Pafos FC
Pafos FC
1:0
3
-1
4
19
SC Braga
SC Braga
3
-1
4
20
KAA Gent
KAA Gent
3
-1
4
21
FC Thun
FC Thun
3
0
3
22
FK Borac Banja Luka
FK Borac Banja Luka
3
-1
3
23
Lincoln Red Imps FC
Lincoln Red Imps FC
3
-3
3
24
ZSKA Sofia
ZSKA Sofia
1:1
3
-1
2
25
FC Nordsjaelland
FC Nordsjaelland
0:1
3
-1
2
26
AGF Aarhus
AGF Aarhus
3
-1
2
27
KF Egnatia Rrogozhine
KF Egnatia Rrogozhine
0:2
3
-2
2
28
Getafe CF
Getafe CF
0:0
3
-3
2
29
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
3
-4
2
30
FK Jablonec
FK Jablonec
0:1
3
-2
1
31
FC Iberia 1999
FC Iberia 1999
1:2
3
-3
1
32
Heart of Midlothian FC
Heart of Midlothian FC
3
-4
1
33
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
3
-4
1
34
FC Midtjylland
FC Midtjylland
3
-6
1
35
Inter Club de Escaldes
Inter Club de Escaldes
3
-5
0
36
FK Kauno Zalgiris
FK Kauno Zalgiris
0:3
3
-10
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Alles zum FC Thun
In diesem Artikel erwähnt
20896966 2454
FC Thun
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen