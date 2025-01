1/11 Ein solches Bild soll es beim letzten Champions-League-Auftritt von YB nicht geben. Die frustrierten Benito (v.) und Lauper nach dem 0:1 vor einer Woche in Glasgow. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick YB kämpft gegen Roter Stern Belgrad um ersten Champions-League-Punkt

Möglichkeit ist da, schlechtestes Champions-League-Team aller Zeiten zu werden

Sieben Spiele, null Punkte. Torverhältnis von minus zwanzig. Letzter Platz von 36 Teams. Auch den YB-Stars ist der Blick auf die Tabelle peinlich, das haben sie mehrfach betont. Sie haben am Mittwoch die grösste aller acht Chancen, das zu ändern: mit dem Heimspiel gegen Roter Stern Belgrad!

Denn das letzte Spiel gegen die Serben im Wankdorf haben die Berner im November 2023 dank eines serbischen Eigentores und einem Treffer von Lewin Blum 2:0 gewonnen. Ein machbarer Gegner also. Auch wenn dieser dank eines 5:1 gegen den VfB Stuttgart im vergangenen November drei Punkte mehr hat als. YB kann also noch auf die Höhe des serbischen Rekordmeisters kommen, müsste aber mit sechs Toren Differenz gewinnen, um diesen zu überflügeln.

Das ist die Hall of Shame

Im Fall eines Worst-case-Szenarios kann YB in die Geschichtsbücher eingehen. Als schlechtestes Champions-League-Team aller Zeiten nämlich. Dieses sind zur Stunde die Glasgow Rangers, die in der Saison 2022/23 auch alle Spiele verloren haben. Wie weit über 20 Teams in der Champions League-Geschichte notabene. Nur haben die Rangers das schlechteste Torverhältnis aller Zero-points-Teams: minus zwanzig.

Die Top 10 der schlechtesten Champions-League-Teams aller Zeiten 1. Glasgow Rangers, 2022/23, Tordifferenz -20

2. Viktoria Pilsen, 2022/23, -19

3. Dinamo Zagreb, 2011/12, -19

4. Spartak Moskau, 2002/03, -17

5. Levski Sofia, 2006/07, -16

6. MSK Zilina, 2010/11, -16

7. Besiktas Istanbul, 2021/22, -16

8. Dinamo Zagreb, 2016/17, -15

9. Dynamo Kiew, 2007/08, -15

Damals wurde die Vorrunde im Gruppenmodus gespielt, mit sechs Spielen. Die Rangers haben pro Spiel also eine Minus-Tordifferenz von 3,33 generiert. Rechnen wir das auf acht Spiele hoch, die heute in der Ligaphase ausgetragen werden, so ergibt das ein Minus von 26,66 Toren. Verliert YB also sein achtes und letztes Spiel gegen die Serben mit einer Differenz von sieben Toren, «überholt» es die Schotten. Und wird neues All-time- schlechtestes Königsklassen-Team … Diesen unwahrscheinlichen Fall wollen wir uns nicht ausmalen.

Die YB-Szenarien im Tabellenkeller

Viel angenehmer wäre es, einen oder besser drei Punkte zu holen, um den letzten Platz loszuwerden, denn das andere punktelose Team, Slovan Bratislava, spielt in München gegen die Bayern. Das könnte selbst mit einer Niederlage gelingen, wenn die Slowaken mit vier und YB nur mit einem Tor Differenz verliert. Mit einem Sieg kann YB sogar zwei Ränge gewinnen. Dann nämlich, wenn RB Salzburg gegen Atlético Madrid verliert, das wie die Münchner unbedingt den Playoffs aus dem Weg gehen will.

Für Trainer Giorgio Contini stehen aber andere Dinge im Vordergrund: «Mit einem Sieg Selbstvertrauen zu holen für die kommenden Aufgaben. Und unseren Fans etwas zurückzugeben.» Die Wörter «Ehre» und «Stolz» nimmt er, anders als in Glasgow, diesmal nicht in den Mund. Aber das muss man auch nicht, wenn das zum Erzfeind mutierte Roter Stern aufläuft.

