Champions League – die Auslosung live im Ticker

Die Übersicht – wer trifft auf wen?
PSG
Gegner: –
Real Madrid
Gegner: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica Lissabon, Marseille, Olympiakos Piräus, Monaco, Kairat Almaty.
Manchester City
Gegner: –
Bayern München
Gegner: Chelsea, PSG, Club Brügge, Arsenal, Sporting Lissabon, PSV Eindhoven, Union Saint-Gilloise, Pafos.
Liverpool
Gegner: –
Inter Mailand
Gegner: –
Chelsea
Gegner: Bayern München, Barcelona, Benfica Lissabon, Atalanta Bergamo, Ajax Amsterdam, Napoli, Pafos, Qarabag Agdam.
Dortmund
Gegner: –
Barcelona
Gegner: –
Arsenal
Gegner: –
Leverkusen
Gegner: –
Atlético Madrid
Gegner: –
Benfica Lissabon
Gegner: –
Atalanta Bergamo
Gegner: –
Villarreal
Gegner: –
Juventus
Gegner: –
Frankfurt
Gegner: –
Club Brügge
Gegner: –
Tottenham
Gegner: –
PSV Eindhoven
Gegner: –
Ajax Amsterdam
Gegner: –
Napoli
Gegner: –
Sporting Lissabon
Gegner: –
Olympiakos Piräus
Gegner: –
Slavia Prag
Gegner: –
Bodö/Glimt
Gegner: –
Marseille
Gegner: –
Kopenhagen
Gegner: –
Monaco
Gegner: –
Galatasaray
Gegner: –
Union Saint-Gilloise
Gegner: –
Qarabag Agdam
Gegner: –
Athletic Bilbao
Gegner: –
Newcastle
Gegner: –
Pafos
Gegner: –
Kairat Almaty
Gegner: –
Kaka auch dabei – jetzt gehts los
Unterdessen hat sich Kaka zu Ibrahimovic auf die Bühne gesellt – zwei Milan-Legenden. Der Brasilianer und der Schwede werden Teil dieser Auslosung sein. Bedeutet: Jetzt gehts dann gleich endlich los.
President's Award für Ibrahimovic
Es ist Geduld gefragt. Die Uefa blickt in einem nicht ganz ernst gemeinten Videoclip auf die Entstehung der umfassenden Champions-League-Reform – der neue Modus wurde 2024 eingeführt – zurück. Die Hauptrolle spielt dabei Zlatan Ibrahimovic. Der Schwede betritt nun auch mit Ceferin die Bühne – und wird mit dem President's Award geehrt.
Spezial-Award an Chelsea
Die Show ist lanciert – und sie beginnt mit einer Auszeichnung. Dafür wird Uefa-Präsident Aleksander Ceferin auf die Bühne gebeten. Ceferin zeichnet den Chelsea Football Club mit einem Spezial-Award aus. Chelsea ist der einzige Klub, der alle Uefa-Klubwettbewerbe mindestens einmal hat gewinnen können. 2025 triumphierten die Blues in der Conference League.
Wie läuft die Auslosung ab?
Die manuelle Ziehung von Mannschaften in den kleinen Champions-League-Kügelchen gehören der Geschichte an. Seit der Modusrevolution erfolgt die Zuteilung der Gegner automatisiert über eine Software. Hierfür wird lediglich ein Knopf gedrückt, woraufhin der Computer dann die jeweiligen Rivalen ausspuckt. Dabei wird auch gleich bestimmt, gegen welche Teams man vor heimischer Kulisse spielen darf und wohin die Auswärtsspiele führen.
Einschränkungen gibt es nur wenige. So dürfen in der Ligaphase keine Mannschaften aus demselben Land aufeinandertreffen. Zudem darf es nicht zu mehr als zwei Spielen gegen Teams aus dem gleichen Verband kommen. Titelträger PSG kann als einziger Verein aus Frankreich aus Lostopf 1 also zwar auf jedes andere Team daraus treffen (siehe Tabelle oben), nicht jedoch auf City, Liverpool und eine andere englische Mannschaft aus einem anderen Topf.
Wie viele Lostöpfe gibt es?
Während die Reform der Champions League den Wettbewerb an sich fundamental veränderte, blieb die Anzahl Lostöpfe gleich. Heute wie früher werden die qualifizierten Mannschaften in vier Lostöpfe eingeteilt, wovon jedem Team jeweils zwei Gegner aus jedem Topf zugelost werden, auch aus dem eigenen. Somit spielt es mit Blick auf die Stärke der Gegner keine Rolle, in welchem Topf die eigene Mannschaft gelistet wird. Jeder Lostopf enthält neun Mannschaften.
Gleicher Modus wie 2024/25
Letztes Jahr erfuhr die Champions League zusammen mit den anderen beiden Uefa-Wettbewerben eine grundlegende Reform. Die über zwei Jahrzehnte lang eingesetzte Gruppenphase wurde in eine einzige Tabelle umgewandelt, in der alle 36 Teams gegeneinander ums Weiterkommen kämpfen. Die ersten acht Mannschaften stehen direkt im Achtelfinal, jene auf den Rängen 9 bis 24 kämpfen in einer Zwischenrunde (Playoffs) um die verbleibenden acht Plätze. Vereine ab Rang 25 scheiden aus und steigen nicht mehr in die Europa League ab.
Willkommen zur Auslosung
Seit Mittwochabend ist klar, welche Teams 2025/26 an der Ligaphase der Champions League teilnehmen. Jetzt stellt sich die Frage: Wer trifft dann auf wen? Die Antwort liefert ab 18 Uhr die Auslosung, die in Monaco im Grimaldi Forum über die Bühne geht. Hier im Ticker bist du stets auf Ballhöhe.