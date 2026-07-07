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Vikingur Reykjavik - Győri ETO FC

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Schiedsrichter
Referee
Romain
Lissorgue
Frankreich
Anstoss
Dienstag
07. Juli 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Reykjavik, Island
Víkingsvollur
Kapazität
1'449
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