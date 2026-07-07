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UEFA Champions League: Vikingur Reykjavik - Győri ETO FC (07.07.2026)
Vikingur Reykjavik
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Ab 21:00 Uhr
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Vikingur Reykjavik - Győri ETO FC
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Dienstag
07. Juli 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Reykjavik, Island
Víkingsvollur
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