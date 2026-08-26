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UEFA Champions League: Viking FK - GNK Dinamo Zagreb (26.08.2026)
Viking FK
21:00
GNK Dinamo Zagreb
Zum Fussball-Kalender
Viking FK
Ab 21:00 Uhr
Hinspiel 2:2
Vs
GNK Dinamo Zagreb
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Viking FK - GNK Dinamo Zagreb
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Jose
Maria Sanchez Martinez
Spanien
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Mittwoch
26. August 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Stavanger, Norwegen
SR-Bank Arena
Kapazität
15'900
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