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Hinspiel 2:2
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Viking FK - GNK Dinamo Zagreb

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Schiedsrichter
Referee
Jose
Maria Sanchez Martinez
Spanien
Anstoss
Mittwoch
26. August 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Stavanger, Norwegen
SR-Bank Arena
Kapazität
15'900
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