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Schiedsrichter
Referee
Nenad
Minakovic
Serbien
Anstoss
Mittwoch
09. September 2026 um 18:45 Uhr
Stadion
Stuttgart, Deutschland
MHP-Arena
Kapazität
60'058
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