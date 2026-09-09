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UEFA Champions League: VfB Stuttgart - Viking FK (09.09.2026)
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Mittwoch
09. September 2026 um 18:45 Uhr
Stadion
Stuttgart, Deutschland
MHP-Arena
Kapazität
60'058
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