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Schiedsrichter
Referee
Irfan
Peljto
Bosnien und Herzegowina
Anstoss
Dienstag
04. August 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Oostende, Belgien
KVDO Arena
Kapazität
8'432
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