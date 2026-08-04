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UEFA Champions League: Union Saint-Gilloise - Bodö/Glimt (04.08.2026)
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Dienstag
04. August 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Oostende, Belgien
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Kapazität
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