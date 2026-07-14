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UEFA Champions League: The New Saints FC - Sabah FC Masazir (14.07.2026)
The New Saints FC
19:30
Sabah FC Masazir
Zum Fussball-Kalender
The New Saints FC
Ab 19:30 Uhr
Hinspiel 0:2
Vs
Sabah FC Masazir
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UEFA Champions League
The New Saints FC - Sabah FC Masazir
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Busquets Ferrer
Spanien
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Dienstag
14. Juli 2026 um 19:30 Uhr
Stadion
Oswestry, England
Park Hall
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2'048
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