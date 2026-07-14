DE
FR
Abonnieren
The New Saints FC
The New Saints FC
19:30
Sabah FC Masazir
Sabah FC Masazir
Zum Fussball-Kalender
The New Saints FC
The New Saints FC
Ab 19:30 Uhr
Hinspiel 0:2
Vs
Sabah FC Masazir
Sabah FC Masazir
Worauf wettest du?
Sporttip Logo

UEFA Champions League
The New Saints FC - Sabah FC Masazir

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Mateo
Busquets Ferrer
Spanien
Anstoss
Dienstag
14. Juli 2026 um 19:30 Uhr
Stadion
Oswestry, England
Park Hall
Kapazität
2'048
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen