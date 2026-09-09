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Referee
Glenn
Nyberg
Schweden
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Mittwoch
09. September 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Neapel, Italien
Stadio Diego Armando Maradona
Kapazität
54'725
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