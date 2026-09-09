DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Champions League
UEFA Champions League: SSC Neapel - Arsenal FC (09.09.2026)
SSC Neapel
21:00
Arsenal FC
Zum Fussball-Kalender
SSC Neapel
Ab 21:00 Uhr
Vs
Arsenal FC
Worauf wettest du?
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Champions League
SSC Neapel - Arsenal FC
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Glenn
Nyberg
Schweden
Anstoss
Mittwoch
09. September 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Neapel, Italien
Stadio Diego Armando Maradona
Kapazität
54'725
Teilen
Bevorzugte Quelle
So funktioniert’s
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
SSC Neapel
Arsenal
Champions League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
SSC Neapel
Arsenal
Champions League