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Schiedsrichter
Referee
Espen
Andreas Eskas
Norwegen
Anstoss
Mittwoch
09. September 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Lissabon, Portugal
Estadio Jose Alvalade
Kapazität
50'095
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