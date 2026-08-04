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UEFA Champions League: Sparta Prag - Olympique Lyon (04.08.2026)
Sparta Prag
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Ab 20:00 Uhr
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Dienstag
04. August 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Prag, Tschechien
Pragues Letna Hill
Kapazität
16'000
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