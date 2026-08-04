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Sparta Prag - Olympique Lyon

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Schiedsrichter
Referee
Serdar
Gozubuyuk
Niederlande
Anstoss
Dienstag
04. August 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Prag, Tschechien
Pragues Letna Hill
Kapazität
16'000
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