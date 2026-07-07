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UEFA Champions League: SP Tre Fiori - Larne FC (07.07.2026)
SP Tre Fiori
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SP Tre Fiori - Larne FC
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Dienstag
07. Juli 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Serravalle, San Marino
San Marino Stadium
Kapazität
6'664
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