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Schiedsrichter
Referee
Artem
Gasparyan
Armenien
Anstoss
Dienstag
07. Juli 2026 um 20:30 Uhr
Stadion
Serravalle, San Marino
San Marino Stadium
Kapazität
6'664
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